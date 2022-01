Premium Het beste van De Telegraaf

Kansen genoeg voor een mooi 2022

Door Hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Ondanks een algeheel vuurwerkverbod hebben we met genoeg kabaal het nieuwe jaar ingeluid. Kennelijk zit deze traditie zo verankerd in onze cultuur, dat we ons die door niets en niemand laten afnemen. Door forse politie-inzet liep de jaarwisseling nergens echt uit de hand, maar het blijft vreemd dat we dit feestje nooit zonder gewelddadige incidenten kunnen vieren. De opgekropte corona-frustraties kunnen we daar niet de schuld van geven, want het gaat elk jaar wel ergens mis.