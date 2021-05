Drie gewonden bij ongeluk Nieuw-Namen, hond Lady vlucht van schrik weg

Op de Emmaweg kwamen twee auto’s met elkaar in botsing: een Nederlandse Mini Cooper en een Skoda Kodiaq met Belgisch kenteken. In de voertuigen zaten in totaal drie personen. De twee bestuurders en de passagier raakten gewond en werden naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht.

Momenteel wordt nog gezocht naar een hondje dat sinds de botsing wordt vermist. „In één van de auto’s zaten twee hondjes van het ras (Engelse) cockerspaniël. Eén hondje is door de schrik via de Zeedijk weggevlucht. Natuurlijk hebben wij gezocht, maar door het hoge gras en door de uitgestrektheid van het gebied is het (nog) niet gelukt het hondje te vinden”, zo meldt de politie op Facebook.

Mensen die het hondje - zwart van kleur en luisterend naar de naam ’Lady’ - zien worden gevraagd om te bellen met de politie op het telefoonnummer 0900-8844.