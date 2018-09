Rel om moslimlied tijdens Duitse kerstdienst

„Het zou een groot teken van vrede tussen de godsdiensten zijn als er in de kerk een moslimlied wordt gezongen en in de moskee een kerstlied”, had politicus Omid Nouripour van de Groenen voorgesteld in Bild, de grootste Duitse krant. De sociaaldemocraat Thomas Funk sloot zich daarbij aan: „We moeten begrip, respect en tolerantie naar elkaar tonen. Het zou mooi zijn als we dat kunnen doen met het zingen van een lied.”

Plaatsvervangend fractievoorzitter Wolfgang Bosbach van bondskanselier Merkels CDU/CSU is boos: „Kerst is geen multiculturele hoogmis, maar een christelijk feest waarbij christelijke liederen worden gezongen. En dat blijft ook zo.” Volgens de katholieke bisschoppenconferentie worden traditioneel al eeuwenlang met kerk veel vredesliederen gezongen. De boodschap van het Gloria (Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft) richt zich volgens de katholieke kerk altijd al aan mensen van goede wil van alle godsdiensten.