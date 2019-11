Toeristen neergestoken bij Jordaanse ruïne

Bij de toeristen gaat het volgens de Jordaanse minister van Volksgezondheid om drie Mexicanen en een inwoner van Zwitserland. Veiligheidsmensen hadden eerder verklaard dat het om drie Spaanse vrouwen ging maar het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak dat later tegen.

Behalve de toeristen werden ook vier Jordaniërs gestoken. Onder hen zijn een gids en een beveiliger.

De politie maakte kort na de steekpartij bekend dat er een verdachte was gearresteerd. Wat zijn motief is, is niet bekend. Jerash ligt ongeveer 45 kilometer ten noorden van de hoofdstad Amman.