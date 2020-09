Levenslang voor bomaanslag op Israëlische toeristen Bulgarije

De rechtbank achtte Meliad Farah (39) en Hassan El Hajj Hassan (32), respectievelijk Australische en Canadese staatsburger van Libanese afkomst, als medeplichtigen schuldig aan betrokkenheid bij de aanslag op 18 juli 2012.

Bij de aanslag kwam ook de Libanees die het explosief droeg om het leven en raakten zo’n 35 mensen gewond. Het was de dodelijkste aanslag tegen Israëli’s in het buitenland sinds 2004.

De Bulgaarse en Israëlische autoriteiten gaven de Libanees sjiitische beweging Hezbollah de schuld van de bomaanslag. Het incident speelde een rol in een besluit van de Europese Unie om de militaire vleugel van Hezbollah op de zwarte lijst te plaatsen als „terroristische” organisatie.

Rechter Adelina Ivanova veroordeelde de twee mannen - die Bulgarije waren ontvlucht en bij verstek zijn berecht - tot „levenslang in de gevangenis zonder voorwaardelijke vrijlating.”

De twee werden in 2016 aangeklaagd als handlangers van de aanslagpleger. Een DNA-analyse identificeerde de bommenwerper als de 23-jarige Frans-Libanese staatsburger Mohamad Hassan El-Husseini.

Op camerabeelden van de luchthaven was hij te zien terwijl hij met een rugzak de aankomsthal van de luchthaven binnenliep, kort voor de explosie. Die trof een bus buiten de terminal die op weg was naar Sunny Beach, een populaire zomerbestemming aan de Zwarte Zee.

Volgens getuigenverklaringen probeerde hij zijn rugzak in de bagageruimte van de bus met Israëli’s te stoppen toen deze explodeerde.

Aanklagers konden niet bepalen of het explosief werd geactiveerd door de bommenwerper zelf of op afstand tot ontploffing was gebracht door een van de twee mannen, die hem ook hadden geholpen bij het monteren van het explosief.