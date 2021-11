Burgemeester dreigt opvang asielzoekers Schinnen te sluiten

Geurts eist dat het COA zich houdt aan eerdere afspraken en toezeggingen. Volgens de gemeente blijkt dat er vooral alleenstaande mannen worden opgevangen, terwijl de afspraak was dat er alleen gezinnen zouden komen. Ook zouden lokale bedrijven bij de opvang betrokken worden. Maar de cateraars blijken volgens de gemeente uit België te komen.

De burgemeester wil het COA nog vier weken de tijd geven om alsnog de afspraken na te komen. Als dat niet gebeurt, is het azc in Schinnen snel verleden tijd. Eerder deze week kwamen de eerste honderd asielzoekers op de voormalige Amerikaanse legerbasis in Schinnen aan. Dat bleken voornamelijk alleenstaande mannen te zijn. De burgemeester uitte zijn verontwaardiging in een brief aan het COA, maar ook aan waarnemend gouverneur Johan Remkes van de provincie Limburg en aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol.

Alleengaande mannen

Volgens een woordvoerder van het COA zitten in het azc in Schinnen momenteel 188 alleengaande mannen, maar van hen vertrekken deze week 86 naar een ander azc. De komende dagen stromen er 120 nieuwe mensen in, onder wie 14 gezinnen, zei hij. „We doen ons best een gemêleerde bezetting te regelen, maar kunnen pas de balans opmaken als alle 450 plaatsen bezet zijn”, aldus de woordvoerder.

Hij wees erop dat landelijk met name alleengaande mannen instromen. Deze mannen hopen na goedkeuring van hun asiel een gezinshereniging rond te krijgen. De woordvoerder zei dat het COA opnieuw in gesprek gaat met de burgemeester. In de goede afloop daarvan zei de woordvoerder alle vertrouwen te hebben.