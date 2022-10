Eerste helft herfst zonniger en natter dan normaal

Tot dusver heeft de zon deze herfst landelijk gemiddeld zo'n 268 uur geschenen. Normaal gesproken zitten we in deze tijd op 220 zonuren. Volgens het weerbureau is 2022 sowieso een zonnig jaar: inmiddels scheen de zon al meer dan 2000 uur en als de zon tot het eind van het jaar nog volgens het langjarig gemiddelde blijft schijnen dan komen we uit op 2188 zonuren, een record. Nu staat 2003 met 2100 zonuren nog bovenaan als zonnigste jaar ooit en 2022 op de vierde plek in deze ranglijst.

Het najaar is tot nu toe ook nat. Gemiddeld over het land viel er 166 millimeter waar dat normaal 120 millimeter is. Dat komt doordat september kletsnat verliep: er viel toen 138 millimeter. Met een gemiddelde temperatuur van 13,7 graden tegen 13,8 graden normaal is het de eerste helft van deze herfst niet warmer of kouder dan normaal.

Deze herfst telde tot dusver dertien officiële warme dagen waarop het in De Bilt tot 20 graden of meer kwam en vijf dagen waarop het in De Bilt 25 graden of warmer werd. Het heeft meerdere keren aan de grond gevroren maar vorst op normale waarneemhoogte werd deze herfst nog niet bereikt.