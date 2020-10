9 jaar geëist voor doodsteken broer van ex-vriendin

Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Tegen een 33-jarige man uit ’s-Gravenzande is vrijdag een celstraf van negen jaar geëist in de rechtbank in Den Haag. Mariusz S. wordt ervan verdacht dat hij februari dit jaar een 41-jarige man met een mes hard in zijn voorhoofd had gestoken. De man, de broer van de ex-vriendin van S., overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.