Niet blij met Rabo als borrelsponsor

De afgelopen jaren had Amsterdam helemaal geen nieuwjaarsborrel - te luxe in tijden van crisis, zo oordeelde het gemeentebestuur. Maar GroenLinks en de PvdD maken zich zorgen: komt het geld volgend jaar van Shell, en het jaar erop van de wapenindustrie? "Hier is sprake van een hellend vlak. Amsterdam moet zich niet zo afhankelijk maken van het bedrijfsleven", aldus PvdD-raadslid Rutger Groot Wassink.

Wat vindt u, mag een gemeente of andere overheid zich laten sponsoren om een nieuwjaarsborrel te kunnen organiseren? U kunt hieronder meediscussiëren.