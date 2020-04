Arts die premier Johnson vroeg om beschermende middelen overleden

Afgelopen maand richtte hij zich direct tot Johnson met het verzoek om een harde garantie dat elke gezondheidswerker beschermende middelen krijgt. „Mensen waarderen ons en groeten ons vanwege ons werk, en dat is inspirerend, maar ik wil graag zeggen dat wij onszelf moeten beschermen en onze kinderen en families in deze wereldwijde ramp/crisis door beschermende middelen te gebruiken en remedies.”

Johnson, zelf ook geveld door het virus, heeft herhaaldelijk onder druk gestaan om voldoende zogeheten personal protective equipment (PPE) beschikbaar te maken voor gezondheidswerkers. Eind maart schreven bijna 4000 artsen in een open brief in de krant The Sunday Times dat zij „elke dag hun leven riskeerden” door zonder adequate bescherming te werken.

