Ook EU-baas Juncker tegen Duitse tolheffing

Het voorbehoud van de conservatieve Juncker is een bittere pil voor kanselier Angela Merkel, eveneens christendemocraat. Het voortbestaan van Merkels centrumcoalitie hangt af van de Duitse tol, die Nederlandse automobilisten vanaf 2016 met wel honderd euro per jaar kan raken.

Niet uitgesloten is dat de ’infrastructuurafdracht’, zoals het idee van de Beierse regeringspartij CSU officieel heet, een zaak bij het Europees Gerechtshof wordt. Juncker zou zich daarvoor inzetten, schreef de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gisteren. Bij een partijcongres van de CSU had Juncker volgens de doorgaans goed geïnformeerde krant tegen Merkel gezegd dat het wetsvoorstel, dat vorige week in haar kabinet werd aangenomen, tegen Europees recht indruist.