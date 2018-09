Udo Jürgens was de man van de duizend liedjes

Hij schreef ruim negenhonderd liedjes, waaronder hits als Griechischer Wein (1975) en Merci Chérie (1966). Zijn composities werden bovendien dankbaar gebruikt door andere artiesten, zoals Matt Monro (Walk away) en Sammy Davis jr (If I Never Sing Another Song).

Jürgens, in 1934 in het Oostenrijkse Klagenfurt geboren, was als kleuter al in de ban van muziek. Hij speelde mondharmonica, accordeon en piano. Hoewel zijn gehoor was beschadigd door een oorvijg van leiders van de nazistische Hitlerjugend, kon hij op zijn 14e naar het conservatorium. Twee jaar later won hij een liedjeswedstrijd van de Oostenrijkse radio en speelde hij bij rondtrekkende dansorkesten.

Jürgens internationale doorbraak kwam bij zijn derde deelname aan het Eurovisiesongfestival, in 1966. Hij won met Merci Chérie. Jürgens scoorde vervolgens hit na hit. Tot in Japan haalde hij de eerste plaats van de hitparade.

Jürgens toerde tientallen jaren door de wereld. In 1978 had hij een groot verkoopsucces met Buenos Dias Argentina, over het WK voetbal dat jaar in Argentinië. In 1992 gaf hij in Wenen het destijds grootste openluchtconcert van Europa: 200.000 toeschouwers.

In de jaren negentig pakte hij het acteren weer op. Hij speelde in tv-series als Das Traumschiff. In de jaren vijftig en zestig had hij ook enkele rollen gespeeld.

Jürgens trouwde driemaal en kreeg vier kinderen, van wie twee buitenechtelijke nakomelingen. Jürgens eerste twee kinderen John en Jenny zijn vernoemd naar twee hits. Hij verhuisde van Oostenrijk naar Zwitserland en kreeg daar in 2007 ook de Zwitserse nationaliteit, naast zijn Oostenrijkse paspoort.

Andere artiesten zongen in 2007 zijn liedjes in de musical Ich war noch niemals in New York. Maar ook nog op 76-jarige leeftijd vulde Jürgens zelf als levende legende in 2010 de zalen met solo-toernees door Duitsland en Oostenrijk.