Agente herkent verdachte op vakantie in Spanje: 24-jarige Haarlemmer aangehouden

De agente, die werkt bij het korps in Haarlem, herkende hem tussen het feestgedruis in een café en trok aan de bel bij haar Spaanse collega’s, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse politie berichten in de Spaanse media. Het was op dat moment rond 01.00 uur ’s nachts in de bar; niet veel later zat hij in een Spaanse cel. Hem wacht uitlevering aan Nederland.

Bij de steekpartij in de Klarenbeekstraat afgelopen juni in Haarlem raakte een 28-jarige man zwaargewond. De verdachte werd snel aangehouden, maar de rechter schorste zijn voorlopige hechtenis. Later werd dat teruggedraaid, maar toen had de verdachte de benen al genomen, waarna een internationaal opsporingsbevel werd uitgevaardigd.

Volgens de Spaanse krant SUR is de verdachte inmiddels in Torremolinos voorgeleid.