Bijna 2,5 miljoen euro voor Serious Request

De 3FM-actie het Glazen Huis heeft tot nu toe 2.402.675 euro binnengehaald. Daarmee loopt de actie, waarvoor dj's Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Domien Verschuuren zich in Haarlem in het Glazen Huis hebben laten opsluiten, iets voor op die van vorig jaar, meldde een woordvoerster van 3FM zaterdag. Het is de tweede dag; op kerstavond beëindigen de dj's Serious Request 2014.