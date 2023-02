Recherche kraakt opnieuw crimi-telefoons

Exclu is een cryptocommunicatiedienst waarmee gebruikers elkaar heimelijk versleutelde berichten kunnen sturen, buiten het zicht van politie en justitie om. Het betreft een app die voor honderddertig euro per maand op smartphones kan worden geïnstalleerd.

Veertig verdachten

In een gezamenlijke actie van de Duitse politie, Europol en de Landelijke Recherche deden twaalfhonderd politiemensen vanaf vrijdagochtend vroeg achtenzeventig invallen en doorzoekingen. De politie arresteerde veertig verdachten, die worden omschreven als sleutelfiguren van de internationale handel in cocaïne en synthetische drugs als xtc.

„Het is gelukt de onderwereld een nieuwe klap toe te brengen”, aldus Kraag, die zelf aanwezig was bij een aantal invallen. „We hebben vijfenhalve maand kunnen meelezen, vaak zelfs real time, met criminelen die zich onbespied waanden. Het is iedere keer weer opmerkelijk te constateren hoe groot en wijdverbreid de drugshandel is geëxplodeerd en hoe er op cryptotelefoons over wordt gecommuniceerd.”

Het is voor de zevende keer in acht jaar tijd dat de politie netwerken van servers kraakt, die veel door criminelen worden gebruikt. De data die de onderzoeken opleveren helpen de recherche enorm bij het oplossen van liquidaties en het bestrijden van drugshandel en witwassen.

De onderzoeken hebben de namen 26Samber en 26Lytham.

Het onderzoek 26Lytham is op 28 april 2022 gestart en richt zich op de gebruikers van Exclu van wie wordt vermoed dat zij in georganiseerd verband misdrijven plegen. Het onderzoek 26Samber, dat startte in september 2020, richt zich op de eigenaren en beheerders van de cryptocommunicatiedienst.

Team High Tech Crime

De aanbieders van deze dienst worden ervan verdacht dat ze als criminele organisatie andere criminelen faciliteren. Aanleiding voor het Nederlandse onderzoek was informatie over de eigenaren en beheerders van de dienst.

Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid, met een sleutelrol voor Team High Tech Crime. Zij deden dit door intensief samen te werken met diverse andere diensten van de Landelijke Eenheid, meerdere regionale politie-eenheden, FIOD en Rijksrecherche.

Recherchechef Matthijs van Amelsfort van dit team zegt geen enkele twijfel te hebben dat de onderschepte berichten kunnen worden gebruikt als bewijs. „Bij iedere fase van het onderzoek kijkt een rechter-commissaris mee, die de rechtmatigheid toetst”, aldus Van Amelsfort. Volgens de Recherchechef worden de onderzoeken technisch gezien steeds gecompliceerder maar slaagt zijn team er nog steeds in de crypto-communicatie van criminelen te ontsleutelen.

Ook Eurojust en Europol namen deel aan het onderzoek, als ook Italië, Zweden en Frankrijk. De leiding ligt bij het Landelijk Parket. Het Duitse Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz startte in juni 2020 ook een onderzoek naar Exclu. In goede samenwerking kon Nederland in Duitsland onderzoek doen met oog op het verkrijgen van bewijsmateriaal voor het onderzoek.

Exclu

Exclu maakt het mogelijk om berichten, foto’s, notities, gesproken memo’s, chatconversaties en video’s met andere gebruikers uit te wisselen. Exclu wordt door de eigenaren en beheerders aangeprezen om zijn hoge mate van veiligheid. Naar schatting kent de app zo’n 3000 gebruikers waarvan 750 Nederlandstaligen.

In 2016 vond Nederlands eerste crypto-onderzoek plaats. Servers van het Nijmeegse bedrijf Ennetcom (Encrypted Network Communication) werden in Canada in beslag genomen. Specialisten wisten de versleutelde berichten leesbaar te maken. Sindsdien zijn er meerdere cryptocommunicatiediensten ontmanteld, zoals Encrochat en SkyECC. Bij Exclu heeft de Nederlandse politie de dienst ontmanteld, de data achterhaald én de gebruikers en ontwikkelaars, beheerders en eigenaar van de dienst geïdentificeerd en opgespoord.