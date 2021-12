’Nederlander in Spanje ontvoerd door Franse huurmoordenaars’

Het Spaanse medium Nius Diario schrijft over het schokkende verhaal. De vier jonge kinderen van de vermiste man, wiens foto is toegevoegd aan het bericht, denken dat hun vader al meer dan een jaar op reis is. Hen is nooit verteld dat wordt gevreesd voor het ergste. Het is onduidelijk of de Spaanse politie de autoriteiten in Nederland hebben ingelicht over het onderzoek, bij de Landelijke Eenheid van de politie kon vooralsnog niemand aangeven bekend te zijn met de zaak.

De Nederlander werd 22 augustus 2020 ontvoerd door, zo vermoedt de Spaanse politie, een groep Franse zware criminelen die zich hadden vermomd als agenten en hem met verschillende voertuigen, waarvan er een blauwe zwaailichten had, blokkeerden om hem vervolgens uit zijn voertuig te halen.

Het was tien uur ’s avonds toen acht mannen in uniform midden op straat uit twee auto’s stapten, B. onder schot uit zijn auto haalden en kort erna met hoge snelheid wegreden. Sindsdien is er geen niets meer van hem vernomen, ook geen verzoek om losgeld aan de familie, zo meldt Nius.

Geschreeuw

Op gepubliceerde filmbeelden van getuigen van de ontvoering is een hoop geschreeuw te horen. De personen die het ernstige incident vastleggen reppen van ’maffia’ en uiten hun ongenoegen over de vele criminaliteit in het gebied.

De Nationale Politie in Spanje probeert nog steeds helderheid in de zaak te krijgen. Inmiddels is het vizier vooral gericht op een groep Fransmannen die al meerdere zware misdaden op hun naam hebben staan. Ze worden gelinkt aan minimaal tien moorden in de regio rond de Costa del Sol, aldus het medium op basis van bronnen bij de Spaanse politie.

Zo werd een zakenman thuis geliquideerd, een vriend van de man vond hem de volgende ochtend. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de moordenaars een van de balkons van het huis hadden beklommen en zo in het huis kwamen, waarna ze de man vermoordden.

Verborgen microfoon

De bevindingen en vermoedens van de politie zijn gebaseerd op opnames die via een verborgen microfoon in de auto van een hoofdverdachte in een andere zaak – die draait om grootschalige drugshandel – was geïnstalleerd. Uit gesprekken in het voertuig bleek ook hoe de gewapende ontvoering van B. midden op straat werd voorbereid.

De microfoon was geplaatst in een Mercedes A-klasse die zou toebehoren aan de groep Fransen die in de plaats Benalmádena, nabij Málaga, verblijven. Te horen was ook hoe de boeven spraken over de Nederlandse Marokkaan. Onder andere zijn auto wordt genoemd, een Mercedes met gele bekleding die door het in Duitsland gevestigde tuningbedrijf Mansory is aangepast.

De Mercedes Mansory van Jamal B. Ⓒ NIUS

Daarnaast bespreken ze de plaatsen waar het slachtoffer vaak komt, en maken ze plannen om zijn woning te observeren. De ontvoerders hebben het verder over zijn horloge: een witte Richard Miller ter waarde van zo’n 400.000 euro. Deze werd een week later bij een tankstation van hem gestolen.

Via de microfoon was te horen dat de hoofdverdachte – aangeduid met de initialen N.M. – roept dat het slachtoffer ’er onmogelijk iets van kan hebben gemerkt’. Twaalf dagen later wordt B. ontvoerd, tussen Avenida del Prado en Calle París in Nueva Andalucía, de grootste wijk van Marbella. B. zat met zijn partner in de auto en kwam net terug van een diner in Puerto Banús.

’Tien moorden’

Een etmaal na de ontvoering registreren de agenten opnieuw een opzienbarend gesprek. Een vriend van het Nederlandse slachtoffer stapt in en vraagt om opheldering. Een Franse verdachte vertelt hem daarop over ’zo’n tien moorden’. „Dit jaar zijn er veel mensen uit Frankrijk gekomen. Ze komen om iets te doen en gaan weer weg”, was te horen.

Op 28 augustus, om drie uur ’s nachts, zou de bende opnieuw een moord hebben gepleegd. Een Marokkaanse Fransman werd in zijn gezicht geschoten door twee aanvallers die zijn huis waren binnengedrongen, zo vermoedt de Spaanse politie.

De hoofdverdachte van de verdwijning van B. werd al opgepakt op verdenking van drugshandel, maar kwam vrij, voordat de verdenking van ontvoering bij de rechtbank van Torremolinos bekend was. Hij is sindsdien spoorloos.