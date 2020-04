RIVM: 147 nieuwe coronadoden, aantal ziekenhuisopnames stijgt met 308

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 969 naar 20549.

Dinsdag werden nog 234 overledenen aan het totaal toegevoegd. Dat hoge aantal valt volgens het RIVM te verklaren doordaat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag, op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.

Het aantal ziekenhuisopnames nam dinsdag nog toe met 292. Ook deze registratie is niet helemaal actueel.

Dalende lijn

Hoewel de statistieken over de laatste dagen minder compleet zijn dan die van langer terug, is in de cijfers een dalende lijn te zien.

Het aantal ziekenhuisopnames daalt. Ⓒ RIVM

Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken sowieso in de statistieken. Hoeveel mensen er weer uit het ziekenhuis zijn ontslagen, houdt het RIVM niet bij.

Per provincie

De meeste mensen die positief zijn getest op het nieuwe coronavirus wonen in de provincie Noord-Brabant. Bijna een kwart van het totaal aantal bevestigde besmettingen in Nederland betreft inwoners van de provincie Noord-Brabant (4799 bevestigde besmettingen). De provincie Groningen is met 227 positief geteste personen de provincie met het minste aantal besmettingen, 1,1% van het totaal aantal besmettingen, op de voet gevolgd door de provincies Drenthe (232, 1.1%), Friesland (260, 1,3%) en Flevoland (293, 1,4%).

Meer tests

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Ook worden er meer patiënten getest met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie, zoals ouderen en mensen met een bestaande ziekte of aandoening.

Doordat er meer getest wordt zullen er volgens het RIVM waarschijnlijk ook meer positief geteste patiënten gevonden worden. Een toename in het aantal meldingen betekent dus niet dat de ziekte zich sneller verspreidt.