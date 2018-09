Indextrackers vallen in de prijzen

De grilligheid op de beurzen en de lage rentestand maken het voor beleggers steeds lastiger een goed rendement te halen. Volgens Wim van Zwol, van het Amerikaanse indexhuis Vanguard, kijken daardoor beleggers in toenemende mate naar de kosten. „Kosten zijn zo’n beetje het enige waarover je als belegger controle hebt en zijn als zodanig een belangrijke voorspeller voor het rendement.”

Vanguard

De komst van de Amerikaanse prijsvechter naar Nederland is ook bij de juryleden van DFT Financieel Product van het Jaar in goede aarde gevallen. Zij kozen de Vanguard S&P500 ETF, een indextracker (ook etf genoemd) als beste financiële product in 2014. De etf geeft beleggers het rendement van het mandje van 500 Amerikaanse aandelen in deze wereldbekende index. Dat tegen zeer lage kosten van 0,07% per jaar. „Zeven basispunten. Een fantastisch product”, stelde juryvoorzitter Jaap van Duijn dinsdag.

De beleggingsexpert hield actieve beleggingsfondsen de lage kosten als voorbeeld voor. „Zij zetten hun beheerders bij voorbaat op achterstand met veel te hoge kosten die oplopen naar 1,5% tot 2%. Dat gevecht kan een fondsbeheerder uiteindelijk niet winnen”, aldus Van Duijn bij de uitreiking van alweer de negende editie van DFT Financieel Product van het Jaar.

Publiek

Ook de Publieksprijs ging naar een indexhuis: Think ETF’s. De Amsterdamse vermogensbeheerder kreeg de helft van de 1200 stemmen die op DFT.nl werden uitgebracht. „Dit is een stukje erkenning van onze klanten. Bovendien bestaan we deze week vijf jaar. Dus dit komt allemaal geweldig uit”, aldus oprichter Martijn Rozemuller.

De tweede prijs gaf de jury aan Robeco BP Global Premium Equities D vanwege de goede balans tussen rendement en risico. PowerShares Buyback Achievers, een etf, van Invesco greep brons.

Lage rente

De lage rente die een gevolg is van het verruimingbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is voor beleggers een groot probleem, weet ook Joop Wijn, lid van de raad van bestuur van ABN Amro en dinsdag bij de prijsuitreiking in Amsterdam aanwezig. De ECB is volgens hem bezig met een „ongekend monetair experiment. Hoe langer het duurt des te enger het wordt.”

Een alternatief is er echter op dit moment niet, zo meent Wijn. Het is volgens hem zaak dat de overheden de lage rente benutten om structurele hervormingen door te voeren. In de tussentijd moeten beleggers zich volgens Wijn zich afvragen of de koersen gebaseerd zijn op de reële economie of op de lage rente waardoor er simpelweg weinig andere beleggingsalternatieven dan aandelen zijn. Van Duijn noemde dat het Tina-effect: „There is no alternative.”