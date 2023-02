Premium Het beste van De Telegraaf

Rusland betaalt hoge prijs voor Bachmoet: ’Niemand meer om mee aan te vallen’

Door Mischa van Diepen

Bachmoet is voorlopig nog in Oekraïense handen, maar hoe lang nog? Ⓒ AFP

BACHMOET - Met de geclaimde verovering van nog een dorpje boven Bachmoet, Krasna Hora, is Rusland weer een stapje dichterbij de omsingeling van de industriestad gekomen. Terwijl een Oekraïense terugtrekking uit Bachmoet een kwestie van tijd lijkt, is het de vraag of Poetins leger in staat is om op meer dan één plek langs het front toe te slaan.