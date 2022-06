Iraanse terreurcel in Istanbul opgepakt die Israeli’s wilde vermoorden

De cel werkte voor de Iraanse geheime dienst en de Iraanse Revolutionaire Garde en zou op het punt hebben gestaan om tot actie over te gaan. Er zijn tijdens de operatie van de Turkse politie verscheidene wapens in beslag genomen. Onder de doelwitten van de cel was een oud-ambassadeur van Israël die met zijn vrouw in een hotel in het centrum van Istanbul verbleef.

Mossad

De MIT was door de Mossad getipt. De verdachten zijn al langere tijd in voorarrest en zijn meerdere keren verhoord. De cel is op 17 juni door de Turken opgerold, maar het is pas op donderdag door de Turkse media bekend gemaakt. Eerder deze maand had Israël al verscheidene keren een oproep gedaan aan zijn burgers om niet naar Istanbul te gaan of de stad te verlaten, omdat er dreigingen waren van Iraanse kant. Zelfs de president van Israel Yitzhak Herzog en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid hadden bij de president van Turkije Erdogan en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu op het gevaar gewezen.

Op een gegeven moment moesten de Israëlische autoriteiten er bij hun landgenoten op aandringen om in hun hotelkamer in Istanbul te blijven omdat ze gevaar liepen. Uiteindelijk werden de bedreigde Israëliers door de Mossad gevacueerd en met een privévliegtuig naar Tel Aviv gestuurd. Lapid, die deze week premier van Israël is geworden, zei dat dankzij de Israëlische veiligheidsdienst en de Turkse medewerking Israëlische mensenlevens zijn gespaard. Hij heeft het negatieve reisadvies inmiddels ingetrokken.

Moord

Iran wilde wraak nemen tegen Israël na de moord van de kolonel van de Iraanse Revolutionaire Garde Sayyad Khodai op 22 mei en eerdere moorden op Iraanse nucleaire wetenschappers. Teheran stelt dat Israël verantwoordelijk is voor deze moorden. Israël ontkent noch bevestigt dit, maar stelt dat Khodai in de hele wereld moorden op zijn staatsburgers heeft beraamd.

Het is meerdere keren voorgekomen dat Iran Israëliërs in zijn westelijke buurland Turkije wilde doden, zoals de zakenman Yair Geller. De MIT wist ook dat te voorkomen.