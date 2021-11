Demonstranten tegen coronabeleid bijeen op Malieveld in Den Haag

Verslaggever Daniël van Dam is in Den Haag en doet verslag via Twitter (onderaan dit artikel).

De betogers lopen vanaf 13.00 uur een mars van enkele kilometers lang. Die voert onder meer langs de Hofvijver en eindigt rond 16.00 uur op het Malieveld.

De betoging is georganiseerd door Samen voor Nederland, naar eigen zeggen een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid organiseerde.