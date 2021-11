Duizenden betogers tegen coronabeleid beginnen aan mars Den Haag

Verslaggever Daniël van Dam is in Den Haag en doet verslag via Twitter (onderaan dit artikel).

In de omgeving is veel politie aanwezig. De sfeer is gemoedelijk. Veel mensen hebben borden, spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen het kabinet-Rutte.

De betoging is georganiseerd door Samen voor Nederland, naar eigen zeggen een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid organiseerde.