50Plus probeert opstand te sussen

Steen des aanstoots is onder andere het per e-mail en post stemmen over de commissies die het programma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer voorbereiden. Daartoe is besloten na het schrappen van een congres vanwege de coronacrisis. De kritische provinciale voorzitters stellen dat veel leden geen stemmail hebben gekregen en dat het erop leek dat sommigen meer dan een keer konden stemmen.

Daarnaast is onvrede over de positie van landelijk partijvoorzitter Geert Dales. Partijleider Henk Krol parachuteerde hem onlangs als geschikte kandidaat voor de Tweede Kamer. Dales gaf daar zelf geen duidelijkheid over. De boze leden vinden de twee rollen niet verenigbaar.

Crisisberaad

Maandag hebben Dales, Krol, partijoprichter Jan Nagel en senator Martin van Rooijen crisisberaad gehad over de situatie. Ze hebben besloten om de verkiezingen voor de commissies alsnog te houden op een normaal congres voor 1 september onder voorwaarde dat het kan binnen de RIVM-richtlijnen.

Als dat niet kan komt er alsnog een stemming per e-mail of schriftelijk. De partijtop zegt toe dat er een onafhankelijke stemcommissie komt en een extern bureau voor de techniek.

Dales heeft verder bekendgemaakt dat hij inderaad de Tweede Kamer in wil. „Dit betekent dat hij tot die tijd voorzitter kan blijven, maar zich nadrukkelijk zal onthouden van elke bemoeienis met de kandidaatstellingsprocedures”, zo verklaart 50Plus. Komend voorjaar loopt zijn termijn af als partijvoorzitter.