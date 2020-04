Mensen met vitaal beroep betalen straks de schade

Fans van Atalanta Bergamo tijdens het Champions Leagueduel tegen Valencia. De wedstrijd van 19 februari wordt gezien als een virusexplosie in Zuid-Europa. Ⓒ EPA

Welk lot is de helden met een vitaal beroep beschoren, zodra de crisis voorbij is en zij niet langer zo onmisbaar zijn? Hoogleraar sociologie Ruud Koopmans verwacht dat zij als ’gewone burger’ onevenredig de rekening betalen als straks de economische schade is opgenomen.