Amerikaanse staten doen beroep op nationale garde

CNN meldt dat in zeker acht staten daarvoor toestemming is gegeven of in ieder geval hulp is gevraagd van de reservestrijdkrachten. Het gaat om Minnesota, Ohio, Georgia, Colorado, Wisconsin, Kentucky, Utah en Texas. Ook hoofdstad Washington doet er een beroep op.

De gouverneur van Ohio, Mike DeWine maakte zaterdagmiddag Amerikaanse tijd bekend dat hij toestemming geeft voor de inzet van de nationale garde. In Columbus, de hoofdstad van de staat Ohio, is tevens een avondklok ingesteld om rellen te voorkomen. "Helaas is er een relatief klein aantal gewelddadige personen die een specifieke bedreiging vormt en een reële bedreiging voor onze wetshandhavers en de veiligheid van mensen in Columbus en Franklin County", zei DeWine.

De nationale garde behoort tot de reservestrijdkrachten van de VS. De gouverneur kan besluiten de gardisten in te zetten bij natuurrampen en andere noodsituaties. Eerder besloot de gouverneur van Minnesota al tot "volledige mobilisatie" van de nationale garde.

De rellen braken uit na de dood van de zwarte George Floyd, na een hardhandige arrestatie door de politie. De agent die knielde op de nek van Floyd is inmiddels zelf aangehouden, maar de demonstraties gaan door. Ook in andere delen van land gaan mensen al dagenlang massaal de straat op.