’Ollongren wekte te hoge verwachtingen met aardgasvrije wijken’

Zo heeft de D66-bewindsvrouw 150 miljoen euro uitgegeven aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Het doel was om eind vorig jaar al ruim 2000 woningen aardgasvrij te maken. „Dat waren in de praktijk slechts enkele woningen”, stelt de Rekenkamer. „Het lijkt erop dat bij de start van het programma sprake was van ’geld zoekt plan’.”

Om geld te krijgen moesten gemeenten een vergevorderd plan hebben. De Rekenkamer vraagt zich af of die plannen niet ook zouden zijn doorgegaan zonder een sloot subsidie van Den Haag. Verder gebruikte Ollongren in haar brieven aan het parlement verschillende redenen over waarom ze wijken van het aardgas wil loskoppelen. De onderzoekers zijn inmiddels de draad kwijt over welke doelen de bewindsvrouw nastreeft, welke niet of niet meer.