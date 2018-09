'Terugtrekken film Kim Jong-un wijs besluit'

De e-mail kwam donderdagavond binnen op de computers van de top van Sony. Daarin eisten onbekenden dat de film en alles wat daarmee te maken heeft, zoals de trailers, „nooit meer uitgebracht of gelekt zullen worden op welke manier dan ook”. Als Sony zich daar niet aan houdt, worden de gehackte privégegevens weer gelekt.

Eind november werd Sony voor het eerst gehackt. Een betrokkene zegt dat het bedrijf ervan uitgaat dat dezelfde hackers erachter zitten, omdat de e-mail naar dezelfde mensen als de vorige keer was gestuurd. De titel was 'Boodschap van GOP'. De anonieme hackers noemen zichzelf 'Guardians of Peace'.