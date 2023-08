Zandvoort werkt op topsnelheid aan renaissance

Zandvoort - Vier jaar geleden tastte Zandvoort diep in de buidel om de Grand Prix binnen te halen. Het mondiale racefestijn was de reddingsboei van het niet bepaald florerende kustdorp. Bleef het bij beloften, of heeft de Formule 1 inderdaad een betoverende werking gehad?

Het feest in Zandvoort kan losbarsten, de racefans worden weer enthousiast opgewacht. Ⓒ ANP/HH