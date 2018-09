Broertjes: we dachten het juist goed te doen

Dat zegt burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum over de uitspraak van de rechter, die het vuurwerkverbod op procedurele gronden doorstreepte. Volgens de rechter had alleen de burgemeester zo'n besluit mogen nemen en komt dat de wethouders niet toe. Daarom moet er een nieuw besluit komen. Het gevolg is dat het vuurwerkverbod in Hilversum dit jaar niet doorgaat.

„Ik heb helemaal geen hekel aan vuurwerk. Ik heb het vroeger zelf ook afgestoken met mijn kinderen. Maar in deze functie kijk ik achter de schermen en zie ik wat een enorme overlast er elk jaar door ontstaat. In geen enkel land in de wereld gaat het zoals in Nederland. Ik wilde een lans breken voor al die mensen en dieren die wel lijden onder het geknal.”

Broertjes is niet van plan om via een noodverordening alsnog een verbod op vuurwerk in het centrum af te dwingen voor dit jaar. „Ik wil er geen wedstrijdje van maken. Bovendien wil ik steun van de gemeenteraad hebben en dat gaat nu niet meer lukken.”

Hilversum gebruikte een modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. „Meer gemeenten in het land hebben dat gedaan. Er zijn er volgens mij nu 32 met een soort van vuurwerkverbod. Het kan goed zijn dat zij een eventuele rechtszaak ook op dezelfde grond verliezen. Er hebben vrijdag al burgemeesters gebeld over de stand van zaken.”