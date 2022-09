Ouders Sumanta Bansi eindelijk bij hun dochter tijdens emotionele bijeenkomst: ’Voelen veel woede’

De bijeenkomst op de vindplaats in Hoorn vond zaterdagochtend in alle vroegte plaats. De ouders zijn meteen van Schiphol doorgegaan naar Hoorn. Een klein gezelschap werd daar verwelkomd door burgemeester Jan Nieuwenburg: „Ik heb geprobeerd woorden van troost te spreken. Het was een waardige bijeenkomst, met een privékarakter. Het zal geen verrassing zijn dat het voor de nabestaanden zeer emotioneel was op de plek te zijn waar hun dochter zolang voor ze verborgen was.”

De ouders zijn in stilte naar Nederland gekomen om de stoffelijke resten van hun dochter op te halen en mee terug te nemen naar Suriname. Zaterdag is er in Nederland een grote afscheidsdienst „Het lukt ons maar niet om te accepteren, dat jij voor niets het leven liet. Wij voelen heel veel woede, wij voelen heel veel gemis, maar vooral verdriet”, schrijven de ouders op de uitnodiging voor de herdenkingsdienst op een locatie die uit privacyoverwegingen niet bekend is gemaakt.

Doorbraak

Nadat er vier jaar lang vergeefs op allerlei plekken naar het lichaam van de in 2018 verdwenen studente is gezocht, was er deze maand plotseling een doorbraak. Manodj B. uit Hoorn, die in juli tot 15 jaar cel voor doodslag werd veroordeeld, gaf na jaren zwijgen opeens openheid van zaken. Tijdens een verhoor op 13 september vertelde B. waar hij Sumanta had begraven. Op het bedrijventerrein Hoorn 80 bleek uit een eerste scan dat er onder een laag grond lichaamsresten die van Sumanta bleek te zijn. De plek ligt op ruim vijf kilometer van de woning van de familie B. in Hoorn waar Sumanta inwoonde. De datum 13 september 2022 staat ook als dag van overlijden op de rouwkaart.

Eindelijk kunnen vandaag haar ouders, zusje en dierbaren haar gedenken met een afscheidsdienst. „Fijn dat ouders eindelijk bij hun dochter kunnen zijn na al tijd in onzekerheid te hebben geleefd” vertelt hun advocate Maartje Schaap.