Rechter schrapt vuurwerkverbod

Volgens de rechter is een vuurwerkverbod een zaak van openbare orde. De handhaving daarvan komt eenduidig toe aan de burgemeester en niet aan het complete college. Het college kon dus geen vuurwerkverbod instellen.

De gemeente wilde knalvuurwerk in het centrum van de stad verbieden. Twee handelaren uit de plaats hadden de gemeente voor de rechter gedaagd omdat ze vinden dat Hilversum te laat en te onduidelijk naar buiten is gekomen met het verbod. De rechter vindt dat burgemeester en wethouders niet bevoegd zijn om zo'n besluit te nemen.

Burgemeester Pieter Broertjes noemt het besluit ,,heel teleurstellend.'' Broertjes liep dit jaar voorop in de actie van gemeenten tegen de overlast en schade die het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling veroorzaakt. De burgemeester beraadt zich volgens zijn woordvoerster nog op een uitvoeriger reactie.

Johan Witbaard, die namens de Hilversumse vuurwerkhandelaren een zaak aanspande tegen de gemeente Hilversum is uiteraard tevreden met de uitspraak van de rechter. ,,Het kan toch niet zo zijn dat een burgemeester die zelf heel erg tegen vuurwerk is, de hele branche kapotmaakt. Er is ook nog zoiets als vrijheid voor de burgers. Die mogen het hele jaar, op een derde dag na, geen vuurwerk afsteken. Laat die paar uur dan ongemoeid voor degenen die vuurwerk wel leuk vinden,'' aldus Witbaard.

De vuurwerkhandelaren zijn volgens Witbaard best bereid om mee te praten over randvoorwaarden aan het afsteken van vuurwerk. „Maar Broertjes beloofde dit jaar ook dat hij eerst met ons zou praten en toch kwam het verbod voor het centrum zomaar opeens uit de lucht vallen.” Ook raadsleden waren ontevreden over de werkwijze van het college en zij moeten volgend jaar instemmen met een nieuw vuurwerkverbod in de algemene plaatselijke verordening.

„Ik hoop dat de burgemeester nu heeft geleerd dat zijn vuurwerkbeleid breder gedragen moet worden. Anders zien we elkaar volgend jaar weer voor de rechter”, zegt Witbaard.