Nieuwe aanhoudingen op woonwagenkamp in Oss

Het woonwagenkamp aan de Osse Hoogheuvelstraat Ⓒ ANP

OSS - De politie heeft opnieuw aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een criminele familie in Oss, de zogenoemde operatie Alfa. De arrestaties vonden onder meer plaats op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss, waar eerder grootschalige huiszoeking is verricht. De politie komt later op de dag met meer informatie.