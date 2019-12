Vier mannen en vrouw opgepakt in Operatie Alfa

Vier van de aangehouden verdachten (drie mannen en een vrouw) zijn leden van de criminele familie. Dit viertal wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Een vijfde man zou betrokken zijn bij vuurwapenhandel, aldus de politie. De vrouw werd aangehouden op het kamp in Oss, andere verdachten in Lith en Helmond. Een 44-jarige verdachte meldde zich op verzoek van de politie op het bureau in Oss.

Na de aanhoudingen dinsdag zijn een woning en een loods in Helmond doorzocht. Bij een woning aan de Koolzaadweg in Oss, waar eerder al werd gezocht, werd beslag gelegd op enkele dure goederen. Het gaat om meubels met een waarde van vermoedelijk tienduizenden euro’s. Eerder werd op de woning al beslag gelegd.

Godfather opgepakt

Eerder werden in het onderzoek al zeven mensen opgepakt, onder wie de 48-jarige Martien R., die geldt als de ’godfather’ van Brabant. Van alle verdachten wordt een deel verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Een ander deel van het bezit van vuurwapens, vuurwapenhandel, grootschalige drugshandel en witwassen.

In het kader van de operatie zijn eerder ook huiszoekingen gedaan in een woonwagenkamp in Lith en woningen in Helmond, Berghem, Oss, Asten, Macharen, Oijen en het Belgische Lommel. Ook een chalet op een vakantiepark in het Friese Sumar werd binnenstebuiten gekeerd. Er zijn wapens, geld, drugs en mogelijke explosieven gevonden.

