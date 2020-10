Groeiende kritiek op gezwabber coronabeleid kabinet

De ergernis over het zwabberende coronabeleid van het kabinet groeit in de oppositie. Na de plotse mondkapjesdraai ontstaat er meer en meer irritatie over de maximale groepsgrootte van 30 personen en de uitzonderingen die daarvoor gelden, zoals voor kerken. Zelfs onder bewindspersonen klinkt gemor. Meer maatwerk spaart volgens betrokkenen de economie en de schatkist, al is het maar omdat het uitkeringen scheelt.