Carice van Houten wordt curator Cinetree

Cinetree is een platform dat 'verantwoorde' films aanbiedt. De titels worden geselecteerd door mensen als Halina Reijn, Femke Halsema en Joris Luyendijk. Het zijn volgens Verboom "allemaal verhalenvertellers die op dezelfde bevlogen manier naar films kijken".

De eerste film die Van Houten voor Cinetree heeft geselecteerd is het Duitse drama Das Leben der Anderen, over een DDR-agent die geobsedeerd raakt door het leven van een toneelschrijver die hij moet afluisteren. De film won in 2007 een Oscar. De keuze is opmerkelijk, omdat de hoofdrol wordt vertolkt door Sebastian Koch. Van Houten had ruim twee jaar een relatie met haar tegenspeler in oorlogsfilm Zwartboek.

Cinetree stelt de komende week behalve Das Leben der Anderen ook een gratis kerstfilm beschikbaar. De prachtige Zweedse tragikomedie As It Is In Heaven vertelt over een succesvolle dirigent die in zijn geboortedorp het lokale koor gaat leiden. Ook deze film werd bekroond met een Oscar.