Storm Poly houdt huis: ’Wel echt heftiger dan zomerstorm van 2020’

Floris Lafeber, die bij het weerbureau werkt, zegt in gesprek met De Telegraaf dat de vorige zomerstorm door het land raasde in 2020: „Deze storm is wel echt heftiger. Die van 2020 kwam met windstoten van 110 km/u, storm Poly kent al een windstoot van 146 km/u, dus dat is wel echt heel fors.” Daarnaast is de storm nog niet klaar met huishouden: „Wat we dan voor windstoten vanmiddag in de noordelijke kustprovincies kunnen krijgen, moeten we ook nog maar eens zien. Het zwaartepunt van de storm ligt echt in die regio. Daar is ook code rood natuurlijk afgegeven.”

Maar niet alleen in de (noordelijke) kustprovincies waait het flink: in het oosten van het land is code oranje afgegeven. „Dus daar waait het ook stevig. Maar, we zien wel echt dat de kern van Poly nu in de noordelijke kustprovincies is.”

Poly is onderweg van Noord-Holland naar het IJsselmeergebied, en zal daarna de weg vervolgen naar Friesland. Op de Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad) zijn nu ook windstoten van ruim 130 km/u gemeten.

Tot dusver is in de noordwestelijke van het land op grote schaal ruim 20 mm gevallen en plaatselijk 30 mm. Daar kan nog makkelijk 10 mm bijkomen, weet Weeronline.

Tekst gaat verder onder de video.

Prognose

Lafeber: „De prognose nu is dat de zwaarste windstoten nog in het westen van het land te vinden zullen zijn, maar heel geleidelijk trekken die naar het noordoosten. Later in de ochtend, en in het begin van de middag, zullen er windstoten tot 130 km/u te meten zijn in de noordelijke kustprovincies.” Eind van de middag trekt de storm naar Denemarken weg en vanavond keert de rust in de atmosfeer echt terug. Ook wordt het dan op een enkele bui na droog.

Niet alleen na regen, maar ook na storm, komt zonneschijn: „Donderdag wordt een redelijk rustige weerdag en wordt de temperatuur tussen de 20 en 25 graden. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur weer flink op, dan wordt het tropisch door de warme lucht die naar ons land wordt geblazen.”