Wintersporter van koude kermis thuis

Op veel winterbestemmingen in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië met nog overwegend groene bergweiden regent het annuleringen in de kerstvakantie, die vandaag begint. Hotels, pensions en chalets die hun geld niet binnen hebben, zitten met de handen in het haar.

Maar de Nederlandse wintersporter, die een verzorgde reis heeft geboekt en betaald, kan daar moeilijk van af, omdat hij dan zijn geld kwijt is, weet topman Will van den Hoogen van D-reizen/VakantieXperts. „Wij merken dat de meeste mensen daarom toch gaan om gezellig met elkaar kerst te vieren in de bergen. Ter plekke is er met de auto altijd wel een hooggelegen sneeuwgebied of gletsjer te vinden.”

Sneeuwgarantie

„Wie een skivakantie met sneeuwgarantie heeft gekocht, heeft recht op een alternatief, als minder dan een derde van de liften open is. In het uiterste geval kan men kosteloos annuleren, maar dat maken wij weinig mee”, aldus baas Joost Romeijn van marktleider Sundio Groep. Iedereen wacht volgens hem met smart op kouder weer, zodat in overvloed aanwezige sneeuwkanonnen dag en nacht hun werk kunnen doen. „Daarvoor moet het wel licht vriezen, anders kun je geen kunstsneeuw maken”, meent Romeijn, die dit weekeinde rekent op instroom van koude lucht.

Voor volgende week zijn de sneeuwverwachtingen op bepaalde plekken in de Alpen redelijk, op andere blijft het kommer en kwel. „Het loont dus om je goed te laten informeren”, stelt voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR.

Geen zorgen

Thiebout van den Bergh van het Oostenrijks Toeristenbureau maakt zich nog geen grote zorgen, zo zei hij gisteravond tegen De Telegraaf. „Uiteindelijk zullen er deze winter weer een kleine miljoen Nederlanders op wintersport gaan, waarvan ruim 55 procent naar Oostenrijk, blijkt uit onderzoek.” De meeste skigebieden gaan volgens hem morgen open, „maar je moet even zoeken naar pistes. Wij mikken komende dagen op lichte sneeuwval”.

Er gaan deze maand 1,8 miljoen Nederlanders op kerstvakantie, waarvan 950.000 in eigen land (plus 50.000) en 850.000 in het buitenland (min 50.000). Vooral Duitsland is populair, gevolgd door Oostenrijk, België en Frankrijk, aldus het NBTC.