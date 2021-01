Van Dissel somber: extra maatregelen om bezoek te beperken

De technische briefing in de Tweede Kamer woensdagochtend geeft geen optimistisch beeld. De opkomst van de Britse variatie van het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid onder de experts.

„Als de Britse mutant zich op eenzelfde manier in Nederland verspreidt als in het Verenigd Koninkrijk, dan helpen zelfs de meest stringente maatregelen niet om het reproductiegetal (R) onder de 1 te houden,” waarschuwt zorgbaas Ernst Kuipers dan ook.

IC-bedden

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) voorziet dan dat er gebruik moet worden gemaakt van de extra IC-capaciteit die tijdens de zomer is gerealiseerd. Toen is het aantal mogelijke bedden opgehoogd naar 1700. „Die hoefden toen niet allemaal gebruikt te worden, maar nu misschien wel,” aldus Kuipers. Nog verder opschalen is volgens Kuipers geen optie. „Het tekort aan personeel blijft daarbij het grootste probleem.”

RIVM-baas Jaap van Dissel schetst op basis van informatie uit Londen een somber beeld van de Britse variant. „En ik wil het beeld niet nog deprimerender maken dan het al is, maar we zitten naast de Britse variant inmiddels ook met een Zuid-Afrikaanse variant,” zegt Van Dissel. „Die heeft overlap met de Britse mutant maar is niet geheel hetzelfde. Wel worden ze beiden geassocieerd met een snellere verspreiding.”

Spoedadvies

Omdat verreweg de meeste besmettingen nog altijd ontstaan op feestjes en in de thuissfeer, moet er volgens Van Dissel worden gedacht aan maatregelen die de mogelijkheden voor bezoek beperken. Hij hintte daarbij opnieuw op de impopulaire avondklok.

Het kabinet kondigde dinsdagavond aan spoedadvies in te winnen bij het OMT over het concrete effect van die maatregel. Vervolgens wordt er een beslissing over genomen. Dat gebeurt naar verwachting begin volgende week.