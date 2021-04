’Jaloerse’ Amerikaan (22) achtervolgt bezorger met pijl en boog

De 22-jarige Alexander Carrion zou boos zijn geworden op een bezorger van FedEx. De verdachte was in de veronderstelling dat de man met zijn vriendin aan het flirten was en vroeg waarom hij met haar praatte. De chauffeur negeerde de beschuldigingen, meldt CBS News.

Niet veel later kwam Carrion, gewapend met pijl en boog, achter de man in zijn bestelbus aan. De bestuurder vluchtte met zijn wagen en belde de politie. De jonge verdachte werd in de buurt van zijn huis in Queens, New York opgepakt.