Meisje verjaagt terroristen Taliban met AK-47

Het meisje schoot twee leden van de terreurbende dood. Nog eens een onbekend aantal anderen raakte gewond, meldden lokale autoriteiten. De terreurbeweging wraakte de ouders van het meisje omdat ze solidair zouden zijn met de regering, meldt de BBC. „Petje af voor haar moed”,

Een foto van het moedige meisje met wapen gaat massaal rond op sociale media. Velen prijzen haar optreden. Na haar zelfverdediging kwamen opnieuw mannen naar het huis om wraak te nemen, maar dorpsgenoten en militanten die achter de overheid staan schoten het meisje letterlijk en figuurlijk te hulp.

Elders ondergebracht

De exacte leeftijd van het meisje is onduidelijk. Ze zou tussen de 14 en 16 jaar oud zijn. Zij en haar broertje zijn naar een veiligere plek gebracht.

De Taliban maakt al langer jacht op Afghanen van wie ze vermoeden informatie door te spelen aan de overheid.

Uithuwelijking

Deze week deed zich ook een schokkend incident in Pakistan voor. Een 14-jarig meisje werd daar levend verbrand door haar oom, nadat die had geëist dat ze met zijn zoon moest trouwen. Ze was al uitgehuwelijkt aan een ander. De man overgoot de nietsvermoedende tiener met benzine.