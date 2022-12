EU: universele oplader in de maak

Deze afspraak is volgens CDA-Europarlementariër Toine Manders meegenomen in het akkoord dat het Parlement en de EU-lidstaten hebben gesloten over nieuwe regels voor batterijen.

Manders was betrokken bij de deal als onderhandelaar en heeft zich in het verleden met succes hard gemaakt voor de komst van een universele oplader voor smartphones.

De toekomstige Europese regels moeten verder zorgen voor beter hergebruik van batterijen en accu’s. Ze bevatten veel waardevolle grondstoffen waar Europa zelf niet over beschikt. Brussel heeft er een missie van gemaakt om de afhankelijkheid van landen, al dan niet met een dubieuze reputatie, te verminderen.

De EU-lidstaten en het Parlement moeten nog instemmen met het compromis, pas daarna is de nieuwe Europese wetgeving definitief en zijn alle praktische details voor consumenten en bedrijven duidelijk.