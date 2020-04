Voetbalclubs rouwen om Schotse Matthew (21)

Celtic – de voetbalclub uit Glasgow waarmee legende Billy McNeill, de vorig jaar overleden opa van Matthew, in 1967 de Europa Cup I won – had al een rouwbericht geplaatst. ,,Iedereen bij de club is verslagen door het nieuws over het trieste overlijden. Onze gedachte en gebeden gaan uit naar zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd.”

Glasgow Rangers

Inmiddels heeft ook Glasgow Rangers, de grote rivaal van Celtic, zich van zijn beste kant laten zien door de jongen te herdenken in een soortgelijk bericht. ,,We zijn verschrikkelijk verdrietig om zijn heengaan, en de gedachten van iedereen bij de club gaan uit naar zijn familie en vrienden”, luidt het statement, waarin staat vermeld dat hij fan was van, en seizoenkaarthouder bij, Glasgow Rangers.

Plassen

Matthew McCombe werd aangetroffen in het water aan de Molenkade te Duivendrecht. Een passant maakte in de ochtend melding van een levenloos lichaam in het water, waarop duikers van het arrestatieteam in actie kwamen. Kort erop werd duidelijk dat het stoffelijk overschot van de vermiste Schot was.

De recherche houdt er ernstig rekening mee dat hij om het leven is gekomen doordat hij tijdens het plassen in het water is gevallen. Dit bevestigt een woordvoerder van de hoofdstedelijke politie.