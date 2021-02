Vaste contracten voor 60.000 Italiaanse maaltijdkoeriers na ingreep Justitie

Het gaat om de Italiaanse afdelingen van de internationale bedrijven Just Eat, Uber Eats, Glovo en Deliveroo. Tegen zes werkgevers is onderzoek ingesteld. De bedrijven hebben anderhalve maand de tijd om de werksituatie van de koeriers op orde te brengen, anders dreigen er zwaardere sancties.

Uitbuiting

Het Openbaar Ministerie in Milaan wil hiermee korte metten maken met de uitbuiting van de koeriers, die vaak op de fiets of brommer tegen een hongerloontje zo snel mogelijk zoveel mogelijk eten bij mensen thuis afleveren. „Het wordt tijd om te zeggen dat het burgers zijn die recht hebben op een juridische bescherming hebben en geen slaven zijn,” aldus officier van Justitie Francesco Greco. „Ze hebben tijdens de lockdown een fundamentele rol gespeeld omdat ze de mensen thuis eten bezorgen. Dankzij hun werk konden veel bedrijven overleven.”

Onder de koeriers zijn ook veel immigranten. Greco merkte dat het grootste deel van de koeriers gewoon regulier in Italië is met een verblijfsvergunning. Maar op deze manier wordt ze iedere mogelijkheid op een toekomstperspectief ontnomen.

Verkeersongevallen

Justitie startte het onderzoek nadat bleek dat verscheidene koeriers, die onder enorme tijdsdruk in het drukke verkeer werken, slachtoffer bleken van verkeersongevallen. Er is eerst in Milaan en vervolgens in heel Italië onderzoek gedaan naar de werkrelatie van de koeriers. Een speciale eenheid van de carabinieri analyseerde op één dag zelfs de positie van duizend koeriers.

Ook wordt fiscaal onderzoek naar de maaltijdbezorgbedrijven gedaan. Zo werden er veel betalingen online gedaan waarbij onduidelijk was waar het geld wordt ontvangen. Mogelijk werden inkomsten niet aan de fiscus gemeld.