Drie doden door brand in Duits verpleeghuis

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Twitter

REUTLINGEN - Bij een brand in een verpleeghuis in Reutlingen, in de zuidwestelijke Duitse deelstaat Baden-Württemberg, zijn volgens de politie drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt de regionale omroep Südwestrundfunk (SWR).