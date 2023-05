Uitstellen gratis kinderopvang zorgt voor woede bij oppositie

„Wat kan dit kabinet eigenlijk wel?”, foetert SP-Kamerlid Kwint donderdagmiddag. De Kamer spreekt met minister Van Gennip (Sociale Zaken) over de kinderopvang, met als belangrijkste agendapunt het uitstel van de hervorming van de kinderopvang. De minister liet twee weken geleden weten dat er pas in 2027 een bijna gratis kinderopvang komt, in plaats van de huidige toeslag.

PvdA-Kamerlid Kathmann zegt ’verbouwereerd’ te zijn. „Wat voor signaal denkt de minister hiermee aan de samenleving af te geven?”, vraagt ze zich af. Volgens haar wordt met dit uitstel ook de ambitie om wat te doen aan de arbeidsmarktkrapte vooruit geschoven. GL-Kamerlid Van der Lee vraagt zich af waarom het ministerie van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor beleid rond kinderopvang ’al jaren niet presteert’.

’Uitstel geen afstel’

De coalitie baalt ook, maar is milder in het oordeel. „Teleurstellend”, vindt VVD-Kamerlid Van den Hil de vertraging. „Maar wat de VVD betreft is uitstel geen afstel.” CDA-Kamerlid Palland vraagt ook begrip ’dat er meer tijd nodig is voor deze grote operatie’. D66-Kamerlid Sahla noemt de vertraging ’onvermijdelijk’ vanwege de forse tekorten aan werknemers in de opvangsector: „Als we wel hadden gezegd dat alle kinderen bijna gratis opvang zouden krijgen, hadden we met hetzelfde probleem gezeten.”

D66 stelt wel voor om een prijsplafond bij de kinderopvang in te voeren, om te voorkomen dat de uurtarieven de pan uit rijzen. Dat zet kwaad bloed bij PvdA-Kamerlid Kathmann, haar partij pleit daar al langer voor. „Waar was u de afgelopen jaren?”, foetert ze tegen Sahla, die ze ook verantwoordelijk houdt voor het uitstel. „En nu shinen met een prijsplafond. Ik word er echt een beetje boos van.”

Pijlen op D66

De oppositiepartijen richten sowieso hun pijlen op D66, dat lang volhield dat de gratis opvang er in 2025 moet zijn ook al zijn er al langer signalen dat die deadline niet haalbaar was vanwege uitvoeringsproblemen en een tekort aan werknemers, maar nu toch achter het net vist. „Wat is er in de tussentijd veranderd?”, vraagt SP’er Kwint zich af over de problemen die er toen ook al waren. „Volgens mij niks.”

Minister Van Gennip laat weten dat van uitstel geen afstel hoeft te komen, ook niet nu de invoerdatum is opgeschoven tot na deze kabinetsperiode. „Daar zijn we zelf bij”, zegt de minister, die de wetgeving voor die tijd al rond wil hebben. „We moeten met elkaar in deze kabinetsperiode de klus klaren.”