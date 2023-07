Akropolis in Athene op heetste uren van de dag afgesloten

De maatregel is genomen „om werknemers en bezoekers te beschermen.” De kans is groot dat de Akropolis ook zaterdag tussen deze uren dicht is.

In Athene en andere delen van Griekenland is het momenteel bloedheet. Vrijdag en zaterdag kunnen de temperaturen in de Griekse hoofdstad oplopen tot 40 graden. Eerder deze week werden bij de Akropolis al meer schaduwplekken gecreëerd om mensen te beschermen tegen de hitte. Het Rode Kruis deelde daar al duizenden gratis flesjes water uit.

Behalve in Griekenland kampen ook delen van Spanje, Portugal en Italië met een hittegolf. Mogelijk wordt op Sicilië of Sardinië de komende dagen de 48,8 graden aangetikt. Dat is volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de hoogste temperatuur die ooit in Europa gemeten is.