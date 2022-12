Klappertanden geblazen: eerste officiële ijsdag van deze winter een feit

Dat zou betekenen dat het de hele dag vriest en deze dag daardoor bestempeld kan worden als een ijsdag. De eerste ijsdag in De Bilt is deze winter vroeger dan gemiddeld. Normaal gesproken komt het kwik pas op 27 december in De Bilt de hele dag niet boven nul uit, aldus Weeronline.

Aanvankelijk leek afgelopen zaterdag al in de boeken te komen als eerste officiële ijsdag, maar in de avond kwam de temperatuur tóch nog even boven de nul graden.

Afgelopen vrijdag was wel al sprake van de eerste lokale ijsdag. In het Drentse Eelde bleef de temperatuur toen de gehele dag onder nul.

Bekijk ook: Eerste lokale ijsdag gemeten in Eelde

De laatste keer dat er sprake was van een officiële ijsdag, was op 13 februari 2021. Toen was er overigens sprake van zeven ijsdagen op rij, het was die winterweek ijskoud. Op 13 februari van dat jaar was het om precies te zijn -0,6 graden in De Bilt.