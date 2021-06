Dreigingsanalyse NCTV: kwaadwillenden grijpen corona aan, digitale aanvallen steeds heftiger

De impact van de digitale dreiging wordt groter, blijkt uit de analyse. De NCTV wijst op het extra risico dat de coronacrisis met zich meebrengt. Kwaadwillenden grijpen namelijk actuele thema’s aan waar wereldwijd veel aandacht voor is om digitale aanvallen uit te voeren, waarschuwt de waakhond. „Zo hadden veel phishing-mails van cybercriminelen het afgelopen jaar Covid-19 als thema.” Dat zijn berichten die tot doel hebben gegevens binnen te hengelen.

De coronacrisis heeft bij andere landen ook ’een inlichtingenbehoefte’ opgeroepen, ziet de NCTV. „In relatie tot Covid-19 ontstond er een kennisbehoefte met betrekking tot vaccins, die digitale spionage en zelfs het verspreiden van desinformatie tot gevolg heeft gehad.”

Door spionage moest informatie worden gewonnen over de bestrijding van het virus. „Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeksdata over behandeling, testresultaten en vaccins, informatie over de geschatte infectieverspreiding en mogelijke beleidsstrategieën”, concludeert de NCTV.

Patiëntenzorginstellingen

Criminelen misbruiken de pandemie voor digitale aanvallen. „Zij verhogen de druk om losgeld te betalen door aanvallen op processen van organisaties die cruciaal zijn in de bestrijding van Covid-19, waaronder patiëntenzorginstellingen, medische leveranciers en laboratoria.”

Als onderdeel van desinformatie wordt onder meer verkeerde info over vaccins genoemd. Maar er schuilen meer digitale gevaren. „Zo kunnen tegenstanders van de Covid-19 maatregelen hun ongenoegen uiten door digitale processen te verstoren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van online aanvallen tegen overheidsinstanties of partijen met andere ideeën. Ook kunnen ze proberen instanties te hacken om zo aan informatie die komen die een instantie in een kwaad daglicht kan stellen.”

Niet alleen grote bedrijven en de overheid lopen gevaar. De NCTV waarschuwt er ook voor dat thuis werken een extra gevaar met zich meebrengt. Dat vergroot namelijk de afhankelijkheid van digitale voorzieningen, waar kwaadwillenden dan weer op in kunnen spelen.

Weerbaarheid niet voldoende

Volgens demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heef ’de digitalisering van onze samenleving en economie een vlucht genomen om op afstand te kunnen blijven werken, leren en ondernemen’. „Dit heeft onze afhankelijkheid van digitale processen verder vergroot. Deze ontwikkelingen bieden ook kansen voor kwaadwillenden.”

De NCTV ziet dat er in Nederland werk is gemaakt van verdediging tegen cyberaanvallen, maar er moet volgens de waakhond echt nog een schepje bovenop. „Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijkt uit de cyberincidenten die Nederland hebben geraakt dat de weerbaarheid nog niet voldoende is.” Er bestaan nog te grote verschillende tussen bedrijven, luidt de conclusie.

Ook Grapperhaus ziet dat de weerbaarheid achterblijft bij de dreiging. „Gelet op deze ontwikkelingen, de permanente digitale dreiging en de toenemende afhankelijkheid van digitale middelen zal stevige inzet op het blijven versterken van de Nederlandse digitale veiligheid onder een nieuw kabinet noodzakelijk zijn.”