Zes toeristen betrapt die coronacrisis in grot India wilden uitzitten

De vier mannen en twee vrouwen kwamen uit Frankrijk, Amerika, Oekraïne, Turkije en Nepal. Sinds 24 maart zaten ze in de bewuste grot, zo meldt Daily Mail. „Voor de lockdown begon, vebleven ze in een hotel, maar ze zijn naar de grot verplaatst toen ze geen geld meer hadden”, aldus politiechef Rajendra Singh Kathait.

Ze hadden nog wat geld bewaard om eten te kunnen kopen. De man uit Nepal zou de boodschappen gedaan hebben.

Het zestal is overgebracht naar een andere plaats in India, waar ze twee weken in quarantaine moeten. Niemand van hen vertoont symptomen van het coronavirus.

De lockdown van India ging eind maart in en is verlengd tot 3 mei. In India zijn zo’n 17.000 mensen besmet met het virus, 559 zijn overleden.