Haarlem maakt zich op voor Serious Request

De opbrengst van de elfde editie van de actie Serious Request gaat dit jaar naar meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. De radiozender wil deze zogeheten stille ramp samen met het Rode Kruis bestrijden. Inmiddels zijn er al duizenden acties aangemeld van mensen die hieraan willen bijdragen.

De gemeente Haarlem verwacht de komende dagen zo'n 600.000 tot 700.000 bezoekers die een kijkje komen nemen bij het Glazen Huis. Of er dit keer net als de voorgaande jaren weer een recordbedrag wordt opgehaald, is nog afwachten. De teller stond vorig jaar in Leeuwarden op ruim 12,3 miljoen euro voor de bestrijding van kindersterfte door diarree.